Kırıkhan Kaymakamlığı Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kırıkhan halkının yoğun ilgisiyle vefa buluşmasına dönüştü.

Görev süresi boyunca ilçe genelinde yaptığı çalışmalar, vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog ve hizmet anlayışıyla takdir toplayan Kaymakam Ayhan Akpay, helallik alınarak dualar eşliğinde yeni görev yeri İnegöl’e uğurlandı.

Kırıkhan’da görev yaptığı süre boyunca devlet ile millet arasında gönül köprüsü kurduğu belirtilen Akpay’ın, adaletli duruşu, mütevazı tavrı ve gayretiyle ilçede unutulmayacak izler bıraktığı ifade edildi.