Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Seyahatsever projesi, bu yıl da gençlere ücretsiz tatil imkanı sunuyor. 6 Temmuz - 21 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak proje kapsamında gençler, Türkiye genelindeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklayarak farklı şehirleri keşfetme fırsatı bulacak.

Bursa'da Konaklama Adresleri Belli Oldu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bursa'yı ziyaret etmek isteyenler için Bursa ücretsiz KYK yurtları belirlendi. Nilüfer ilçesinde hizmet verecek olan Emir Sultan Erkek Yurdu ve Uludağ Kız Öğrenci Yurdu, misafirlerini ağırlamaya hazır. Şehir dışından gelen gençler, bu yurtlarda 5 gün ücretsiz konaklama hakkını kullanarak Bursa'nın tüm güzelliklerini keşfetme şansına sahip olacak.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Projeden faydalanmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar oldukça basit. 18-30 yaş arasındaki gençler, konaklamak istedikleri tarihten en az bir gün önce ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yaptırarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Projeye dair en güncel yurt listeleri ve detaylı bilgiler ise seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.