Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kümeevler mevkisinde seyir halinde olan Adem D. (39) yönetimindeki 16 BEU 725 plakalı motosiklet, evinde bahçesinde park halindeyden yola çıkış yapmakta olan Mustafa Y. (44) yönetimindeki 16 KKH 49 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: seher yaşa