Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Bilim ve Teknoloji Merkezi açılış için gün sayıyor.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında yürütülen ortak hizmet projesi kapsamında yapımına geçtiğimiz aylarda Turgut Özal iş Merkezi’nde başlanılan Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde çalışmalar devam ererken TÜBİTAK’tan gelen yetkililer incelemelerde bulundu. Bilim Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ali Tütüncü ile TÜBİTAK Proje Koordinatörü tarafından gerçekleştirilen incelemeye Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya eşlik etti.

Turgut Özal İş Merkezi 4. katta son hazırlıkları yapılan Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde Doğa Bilimler Atölyesi, Uzay Astronomi ve Havacılık Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım ve Üretim Atölyesi, Matematik Atölyesi’nin yanı sıra birçok bilim ve teknoloji atölyesi yer alıyor. TÜBİTAK’tan gelen yetkililere bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde çalışmaların sona yaklaştığını kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. Yağbat “Gençlerimiz için oldukça önemli olan Bilim ve Teknoloji Merkezi’miz de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bir kaç ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bilim ve Teknoloji Merkezi’miz; Doğa Bilimler Atölyesi, Uzay Astronomi ve Havacılık Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım ve Üretim Atölyesi, Matematik Atölyesi’nin yanı sıra birçok bilim ve teknoloji alanında atölyeler, laboratuarlar ve sergi alanlarından oluşacak. Gençlerimiz, bilim ve teknolojiye daha kolay erişecek, deneysel ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştirecek. Bilindiği gibi bu proje Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim öncesinde seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Gelecekte yeni Selçuk Bayraktar’ların, Alper Gezeravcılar’ın çıkacağına inandığımız bu projeyi Çorum’a kazandıran, gençlerimize inanan ve güvenen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum” dedi.

İncelemenin ardından Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya heyete Buhara Kültür Merkezi içerisinde yer alan Robotik Kodlama Atölyesi’ni ve Çorumlu Obası’nı gezdirdi.

MERKEZ TAM NOT ALDI

Yapım aşaması devam eden ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Bilim ve Teknoloji Merkezi yetkililerden tam not aldı. Bilim Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ali Tütüncü gençlerin bilime yönelmesi adına yapılan çalışmaları her zaman takdirle karşıladıklarını Çorum’da kurulan merkezinde tüm ihtiyaçları karşılayacağını belirtti. Tütüncü “Gördüğümüz kadarıyla merkez içerisinde birçok atölye var. Bu atölyelerde gençlerimiz deneyler yapacak ve yaptıkları deneylerle geleceğimize yön verecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.