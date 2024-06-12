Zeytinburnu Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle eğitim veren Bilim Zeytinburnu’nun 7-14 yaş arası çocuklar için yaz dönemi boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceği ‘Yaz Akademi’ kayıtları başlıyor.

Zeytinburnu’nda ikamet eden ve bilime meraklı çocuk ve gençlere astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, matematik ve teknoloji alanlarında eğitim veren Bilim Zeytinburnu’nun 5 farklı atölyede eğitim vereceği ‘Yaz Akademi’ okulunda 7-14 yaş arasındaki çocuklar için eğlence dolu yeni bir yaz dönemi başlıyor. Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden 7-14 yaş arası tüm öğrenciler akademi eğitimlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Yaz Akademi’ye kayıt için başvurular 12 - 30 Haziran tarihleri arasında www.bilimzeytinburnu.org sayfasından yapılacak.

5 farklı atölyede ücretsiz olarak eğitim verilecek

1 Temmuz - 2 Ağustos ve 5 Ağustos - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 9 hafta sürecek olan ‘Yaz Akademi’ eğitimleri ilçede ikamet eden bilime meraklı çocuk ve gençlere keşif duygusunu ve farkındalığını artırmak, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edip, değerlerine sahip çıkacak yetenekleri ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Zeytinburnu Belediyesi hizmeti olan Bilim Zeytinburnu bu doğrultuda TÜBİTAK iş birliğiyle Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Tasarım Atölyesi olmak üzere beş farklı atölyede akademi eğitimlerine ağırlık verecek. Eğitimler sonunda akademiyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ile birlikte uzun dönemli eğitim grupları oluşturulacak. Bilim Zeytinburnu bu eğitimler ile birlikte merak eden, analiz yetenekleri gelişmiş, etrafına duyarlı, kendisine kadar gelen insanlık mirasını devralıp onu yukarılara taşıyacak gençlere ve onların kendi potansiyellerini keşfettikleri hikayelerine ortak olunacak bir Milli Teknoloji Hamlesi ekibi oluşturmayı hedefliyor.