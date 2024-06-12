-İş Bankası, ihracat kredisi başvuru ve kullanımını dijitale taşıdığını duyurdu.

İş Bankası, ihracatçıların finansmana erişimini hızlandırıp, yeni pazarlara açılmaları ve büyümeleri konusunda destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre ihracatçılar, dijital kanallar aracılığıyla kullanımı mümkün hale gelen ihracat kredileri için sadece bir kez şubeye giderek ticari kredi limitlerini tanımlattıktan sonra diledikleri yer ve zamanda ihracat kredisi başvurusunu İşCep ve Ticari İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebiliyor.

“Finansal ihtiyaçlar ve dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda ihracatçılarımız için çalışmayı sürdüreceğiz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında ihracatçı müşterilerin dünyaya açılarak ülke ekonomisi için büyük değer oluşturduğunu belirterek, “Mal ve/veya hizmet ihracı yapan firmaların ihracat odaklı büyümeleri, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmeleri için finansal desteklerimizin yanında birçok bankacılık işlemini dijitalden gerçekleştirmelerini sağlayarak onlara, maliyet ve zamandan tasarruf etmeleri için katkıda bulunuyoruz. Hem finansal ihtiyaçlar hem de dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda güncellediğimiz ürün ve hizmetler ile müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.