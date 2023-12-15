Bizde sizler için en çok kullanılan dijital pazarlama terimlerinin neler olduğunu açıklamalarıyla sıraladık.

Not: Aradığınız terimi daha hızlı bulmak için PC’lerde CTRL+F, MAC’lerde CMD+F kısayollarını kullanabilirsiniz.

A/B Test İstatistiksel olarak bir sayfanın bir bannerın, bir butonun verimliliğini ölçmesi için yapılan farklılaştırma testi.

Account Manager Hesap yöneticisi, sistem hesaplarının yönetilmesini sağlayanlara denir.

Acquisition Cost Kazanma maliyeti.

Ad Blocker Reklam engelleme yazılımı.

Ad Flight Kampanya süresi.

Ad Spending Reklam harcamaları.

Advertorial Haber görünümlü reklam.

Ad Space Reklam alanı.

Advergaming Marka veya kampanya için yapılan oyun.

Aspect Ratio Görselin yüksekliğinin genişliğine oranı.

Adsense Google’ın görsel ve metin reklam platformudur.

Affiliate Marketing Reklam veren, ürünlerini ya da servisini internet ortamında pazarlamaları karşılığı yayıncılara satış ya da lead başına önceden belirlenen bir komisyon ödemesidir.

Anchor Text Tıklanabilir metine denir.

Animated GIF Birden fazla resmi bir araya getirerek frameler şeklinde peş peşe gelen animasyonlu görsellere denir.

App Application (uygulama) teriminin kısaltması ve program teriminin eş anlamlısı. Uygulamalar, yazılımın içinde kodlanmış olan ve bilgisayar donanımına verileri manipüle etme veya görüntüleme talimatı veren bir dizi talimattan oluşur.

Automation Center Otomasyon merkezidir. Örneğin; mail sisteminin otomasyonun, kurgusunun yapıldığı alan.

Avatar Sohbet odalarında, oyunlarda veya web sitesinde yardım işlevi olarak bir bireyi temsil etmek için kullanılan resim veya karikatür.

Averaj Sayfa Görüntülenme ( Pages Per Visit ) Her bir tekil ziyaretçinin, web sitesinde görüntülediği toplam sayfa adedine göre, bir ziyaretçinin sitede ortalama kaç sayfa gezdiğinin sayısıdır.

Bandwidth Bant Genişliği. İletişim hattının iletim hızı – genellikle saniye başına kilobayt (Kbps) cinsinden ölçülür. Bu, İnternet bağlantınızın bir saniyede taşıyabildiği veri miktarı ile ilgilidir.

Banner İnternette yayınlanan ve genellikle bir sayfanın üstünde sabit bir şekilde yer alan uzun ve yatay çevrimiçi reklam.

Barter Takas, değiş tokuş.

Behavioral Targeting Davranışsal hedefleme. Kullanıcı davranışına göre amaç belirleme.

Beta Alfadan sonraki ilk aşama. Ortak alanda yayınlanan ve böylece hatalarının mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünün tespit edilip giderilmesi ve kullanıcılar tarafından test edilebilmesi sağlanan bir uygulama (genellikle web sitesi).

Backlink Bir web sayfasından başka bir web sayfasına Anchor Text ile veya açık bir URL ile gönderilen bağlantıya denir.

Bandwidth Belli bir zaman aralığındaki veri hareketine denir.

Blacklists Bir web sitesinin Google kalite kurallarına uygun olmaması sonucu Google’ın web sitesini kara liste denilen spam içerikli siteler grubuna eklemesidir.

Blog Bir web günlüğü olarak bilinir. Blog kullanıcılarına blogger denir.

Bookmarks Sık kullanılanlar olarak bilinir. Browserlarda genellikle imleme ve sık kullanılanlara ekle seçenekleri olarak kendilerini gösterirler.

Bounce Rate Web sitesine gelen ziyaretçilerin hemen çıkma oranını ifade eder.

Branding Markalaşma.

Brand Awareness Marka farkındalığı anlamına gelmektedir.

Brand Value Marka değeri.

Breadcrumb Bir web sayfasının kategori ağaç hiyerarşisine denir.

Broadband Her zaman açık olan ve standart çevirmeli bağlantıya göre daha yüksek bit hızı (128 kbps veya üzeri) sağlayan İnternet bağlantısı. Sayfalar daha hızlı yüklendiği ve öğeler daha hızlı indirilebildiği için daha iyi bir internet deneyimi sağlar.

Buffering Ara belleğe alma. Bir akışlı medya oynatıcısının bir dosyanın bölümlerini dosyayı oynatmaya başlamaya yetecek miktarda bilgi toplanana kadar kaydetmesi.

Buton Genellikle bir web sitesi sayfasında gömülü olarak bulunan kare biçimli çevrimiçi reklam.

Business to Business (B2B) İki farklı şirket arası gerçekleşen ticarete denir.

Business to Consumers (B2C) Firma ile son kullanıcı arasında gerçekleşen ticarete denir.

CacheBrowserların, önceden ziyaret edilmiş sitelerin verilerini hafızasında tutmasıdır.

Call To Action Ziyaretçiyi harekete geçiren metin yazılardır. Örnek: Hemen İncele, Hemen Al, Sakın Kaçırma vb. gibi

Capctcha Yapılan işlemin ziyaretçi ya da bot tarafından yapıldığının anlaşılması için kullanılan testtir.

Cache Memory Ön Bellek. Hali hazırda görüntülemiş olduğunuz web sayfalarını saklamak için kullanılan bellek. Bu sayfalara döndüğünüzde, sayfalar daha hızlı yüklenirler çünkü ön bellekte saklanmışlardır ve internet üzerinden tekrar indirilmelerine gerek yoktur.

Click Fraud Sahte tıklamalara denir.

Click Tracking Tıklamaları takip etmeyi ifade eder.

Click-through Rate (CTR) Tıklama oranıdır.

Content Management System (İçerik Yönetim Sistemi) Web site içeriğini yönetebileceğimiz sistemlere CMS denilmektedir.

Contextual Advertising Bağlamsal reklam. Belirli bir zamanda bir kullanıcı tarafından görüntülenmekte olan web sayfası üzerindeki içeriğe hedeflenmiş reklam.

Customer Relationship Management (CRM) Müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir.

Content İçerik.

Conversion Dönüşüm anlamına gelir. Belirtilen hedefin tamamlanması sonucu elde edilen kazanımı ifade eder.

Conversion Rate (CR) Dönüşüm oranını ifade eder, yüzde ile gösterilir.

Cookies Kullanıcının belirli bilgilerinin depolandığı alandır.

Cost Per Action (CPA) Edinme başı maliyet olarak ifade edilir.

Cos Per Click (CPC – TBM) Tıklama başı maliyet anlamına gelir. Örneğin; Adwords reklamları.

Cost Per Lead (CPL) Sabit bir ücret karşılığı üye kazanımı ifade eder.

Cost Per Mille (CPM – BGBM) 1000 gösterim başı gerçekleşen maliyete denir.

Cost Per Sale ( CPS) Satış başı maliyet.

Cross Marketing Çapraz pazarlama olarak ifade edilir. Daha fazla satış getirmek için yapılan kurgu, kampanyalardır.

CSS (Cascading Style Sheets) Bir HTML belgesini biçimlendirmek için kullanılan yazılım dildir.

CTA: Call to Action Yönlendirme butonlarına verilen ismin akronimi olan bu kavram, web sitelerinde kullanıcıları farklı sayfalara yönlendiren tüm bağlantı (link) ve butonlar için kullanılır.

Data Mining Verileri ve datayı analiz ederek ilerlemeyi ifade eder. Gerçekleşmiş bir satışı, yenisi ile tekrarlatmak.

Database Veri tabanı anlamına gelir. Bir sitenin bilgilerinin depolamasına verilen isimdir.

Data Import Sisteme veri ekleme anlamına gelir.

Data Export Sistemdeki veriyi dışarı aktarma anlamına gelir.

Dead Link Bir siteye giden bağlantıların görüntülenemiyor olması sonucu sayfa linkine verilen isimdir.

DNS (Domain Name System) Alan adı sistemi olarak ifade edilir.

Digital Advertising Dijital reklamcılık. Online medya araçlarını kullanarak tanıtım yapma.

Digital Media Planning Dijital medya planlama.

Direct Marketing Doğrudan pazarlama.

Display Advertising Görüntüleme esaslı reklam, görüntülü reklam.

Ecommerce Tracking E-ticaret istatistikleri anlamına gelir.

Electronic Payment Elektronik ödeme anlamına gelir.

E-Mail Elektronik posta anlamına gelir. Online haberleşme aracıdır.

E-mail Marketing Elektronik posta ile yapılan pazarlama faaliyetlerine denir.

Engagement Katılım, etkileşim.

External Referrer Web sitesinden dışarı giden bir URL’i ifade eder.

Expandable banner/skyscraper Genişletilebilir banner/gökdelen. Kullanıcının eylemine göre, örneğin fareyi üzerine getirmesine göre, sayfada genişleyen reklam yerleştirmeleri.

FTP (File Transfer Protocol) Sunucuya dosya aktarımı yapmayı ifade eden protokoldür.

Firewall Güvenlik duvarı.

Floating ad Kayan reklam.

Frequency Sıklık, frekans.

Geographical Targeting Coğrafi hedefleme anlamına gelir.

Google AdWords Google’ın reklam yönetimi için çıkardığı ürün.

Google Analytics Google’ın web sitelerindeki ziyaretlerinden tutun tüm istatistiki analizleri alabileceğiniz (ziyaret tabanlı) bir ürün.

Graphical User Interface Grafik kullanıcı ara yüzü.

Hard Bounce Var olmayan yada hatalı mail adreslerine gönderilen maillerin iletilememesini anlamına gelir.

Heading Tags H1, H2, H3, H4 tagları olarak da bilinen farklı amaçlarda kullanılan başlık taglarıdır.

Heat Map Ziyaretçi hareketlerinin yoğunluğuna göre yapılan verilen sıcaklık haritasıdır.

Hidden Text Bir web sayfasında gizlenmiş içeriğe hidden text denir.

HTML Zengin metin işaret dili olarak ta bilinen, internet programlama dilidir. Şuanda html 5 kullanılmaktadır.

iFrame İçeriğini asıl sayfa dışında başka bir siteden alan çerçevelerdir.

Impressions Web sayfasının veya reklamın görünmesini, etkileşimini ifade eder.

In-House Ad Kurum içi reklam.

Index Bir arama motorunun taradığı sayfa sayısını ifade eder.

Interruptive formats Kullanıcıların ekranlarında web içeriğinin üzerinde (ve bazen web sayfası görüntülenmeden önce) görüntülenen ve statik, tek sayfalı fırlama ekranlarından tam hareketli animasyon reklamlarına kadar çeşitli türleri bulunan çevrimiçi reklam formatları.

Keyword Bir arama motorunda yapılan herhangi bir kelime veya kelime grubuna verilen ad.

Keyword Density Anahtar kelime yoğunluğu.

Keyword Rankings Anahtar kelime sıralamasını ifade eder.

LAN (Yerel Alan Ağı) Tek bir fiziksel konumda birbirine bağlı olan bilgisayarlar grubu.

Landing Page Bir web sitesindeki açılış sayfasını ifade eder.

Lead Potansiyel müşteriyi ifade eder.

Link Web sitesine giden bağlantıya denir.

Load Time Bir sayfanın yüklenme süresidir.

Mikro Site Bir reklama tıklanarak erişilen alt site. Kullanıcı, yayıncının web sitesinde kalır ama reklamcı tarafından sunulan daha fazla bilgiye erişim sağlar.

NoFollow Link, NoIndex Arama motoru botlarının takip etmesini istemediğimiz linklere eklenilen kod biçimidir.

Opt-in Bir bireyin bir şirkete kendi verilerini pazarlama amacıyla kullanma izni vermesi.

Opt-out Bir bireyin bir şirkete kendi verilerini pazarlama amacıyla kullanma izni vermediğini belirtmesi.

Open Source Açık kaynaklı kodları ifade eder.

Overview İstatistik genel bakış alanıdır.

Page Views Bir sayfanın gerçekleşmiş gösterimlerini ifade eder.

Page Rank Bir web sayfasının internet üzerindeki değerini ifade eder.

Paid Listing Ödemeli Listeleme Reklamcının listede yer almak için PPC modeline göre ödeme yaptığı arama sonuçları listesi. Bu liste genellikle sayfanın üst tarafında veya sağ alt tarafında, organik arama sonuçlarından ayrı bir bölüm olarak görüntülenir.

Pay Per Click, Pay Per Lead Tıklama başına ödemeyi ifade eder, Lead ise ödemenin tıklama başına değil de bir hedefi gerçekleştirmesi üzerine ödemeyi ifade eder.

Pop-up Bir web sayfasını örtecek biçimde açılan çevrimiçi alandır.

Publisher Yayıncı manasına gelir.

Post Click Conversion (PCC) Yayınlanan reklamın amacına göre gerçekleşen tıklamaların oranıdır.

Ranking Bir kelimenin arama motorlarındaki sıralamasını ifade eder.

Real Time Bidding( RTB) Gerçek Zamanlı Hedefleme, eş zamanlı olarak yapılan satma ve satın alma modelidir.

Referral Bir web sitesi tarafından tavsiye edilmeyi ifade eder.

Return Visitor Geri dönüş gerçekleştirmiş ziyaretçiyi ifade eder.

Revenue Gerçekleşmiş geliri ifade eder.

Robot.txt Web sitesi kök dizininde saklanan ve arama motorlarına kısıtlanan sayfaları ya da okumasını istediğimiz sayfaları gösteren dosya ismine verilen addır.

ROI Return On Investment, yani “Yatırım Geri Dönüşümü”nü ifade eder. Kar oranı olarak da bilinir.

Sandbox Google tarafından uygulanan filitreleme yöntemidir.

Search Engine Optimization – SEO Arama Motoru Optimizasyonu. Web sitelerini arama motorları kriterlerine göre optimize etme anlamı taşır.

SERP Search Engine Results Page. Bir anahtar kelimenin arama motorlarındaki sıralamasının değişim durumunu ifade eden analize verilen isimdir.

Sitemap Bir web sitesinin hiyerarşisinin, haritasının arama motorları tarafından düzgün okuması için yapılan site kullanım şemasıdır.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Türkçe ye cevirildiği gibi, kolay posta gönderim protokolü.

Spam Kullanıcının talep etmediği e-mailleri ona göndermeye spam denir.

Targetting Hedeflemeyi ifade eder.

Tracking Bir kampanya veya site için istatistik toplamayı ifade eder. Kısaca takip etme diyebiliriz.

Trafik Bir web sitesine gelen ziyaretçi sayısı.

Trends Veri hacimlerinin yükselişini ve gelişiminin sağlandığı sorgu ve istatistiklere denir.

Unique Visitors Bir web sitesine giren tekil ziyaretçilere denir.

URL Rewriting Bir web sitesinin URL’lerini arama motorları için url friendly denilen yapıya çevirmek adına URL’lerin parametrik olmayan URL lere çevrilmesi işlemine denir.

Usability Bir web sitesinin kullanıcı açısından ne kadar kullanılabilir olduğunun ölçülmesini ifade eder.

Web 2.0 Yeni nesil internet kullanımını tarif etmektedir. Web 2.0, internetin iki yönlü bir medya aracı olma yönündeki evriminde tüketiciyi önemli bir katkı unsuru olarak tanımlar.

Whitelist Beyaz liste ya da e-posta beyaz listesi, kullanıcının e-posta göndermesinin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü irtibat kişilerinin listesidir; bu kişilerden gelen e-postalar çöp kutusuna gönderilmez.