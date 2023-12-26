Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü. Valilik olayla ilgili açıklama yaparken yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi.

Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta kontrollü yıkım çalışması yürütülen binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme sonucu bir işçi enkaz altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Saat 14.47’de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göçük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.