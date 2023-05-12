Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak Kosova'da düzenlenen Eğitim Fuarına Katıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve beraberindeki heyet, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan yükseköğretim kurumu Universum College (UC) tarafından “Erasmus KA171” hareketlilik programı kapsamında düzenlenen eğitim fuarına katıldı.

Fuar, çeşitli Avrupa ülkelerinden üniversiteleri bir araya getirdi.

Fuar süresince Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Avrupa’nın farklı ülkelerinden üniversitelerle Erasmus değişim programı çerçevesinde olası işbirliklerine ilişkin görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, personel ve öğrenci değişimi gibi konuların yanı sıra Bingöl Üniversitesi’ni içeren ortak projeler ele alındı. Ayrıca Bingöl Üniversitesi ile anlaşması bulunan üniversiteler ile karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere toplantılar yapan Rektör Çapak, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Tunç Algılı’nın eşlik ettiği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kurumları da ziyaret etti.