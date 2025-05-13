Suudi Arabistan’da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

Trump, geçmişte ABD’nin yanlış politikalar izlediğini, ancak kendisinin göreve başlamasıyla birlikte servetin yeniden ülkeye akmaya başladığını savundu. Enerji ve gıda fiyatlarının düştüğünü, yaklaşık yarım milyon kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Çin'in ABD ile ticaret başta olmak üzere pek çok alanda açılım yapma kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Amerika’ya benzeri görülmemiş miktarda para girişinin olduğunu vurgulayan Trump, büyük ölçekli uluslararası şirketlerle milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza attıklarını anlattı. Kendisinden yüksek gümrük vergisi alan ülkelere aynı şekilde karşılık vermeye başladıklarını da hatırlattı. Konuşmasında Kasım ayındaki seçim zaferine de değinen Trump, mizahi bir dille Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a seslenerek, “Geceleri rahat uyuyabiliyor musun Selman? Eminim ne yapacağını düşünüyordur,” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’daki çatışmalara da temas eden Trump, bölgede kimsenin kimseyi bombalamasını istemediklerini vurgulayarak, dünyanın en ölümcül silahlarının ABD'nin elinde olduğunu belirtti.