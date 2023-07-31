Bingöl’ün Sancak Beldesine bağlı Arıcılar Köyü'nde kaybolan 62 yaşındaki Hüseyin İlgi’nin cesedi, bugün bölgeye sevk edilen dalgıçlar tarafından gölette bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA)- Alınan bilgiye göre, Sancak Beldesi'ne bağlı Arıcılar Köyü'nde dün sabah saat 05:30 sıralarında evinden ayrılan 62 yaşındaki Hüseyin İlgi’nin eve dönmemesi üzerine ailesi durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Bingöl AFAD öncülüğünde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, Bingöl İHH ve diğer STK’lar öncülüğünde akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarında İlgi’ye ulaşılamadı.

Bugün yeniden başlayan arama çalışmalarında köyün yakınlarında bulunan Uzunsavat Baraj Gölü kıyısında sigara paketi ile çakmak bulunması üzerine dalgıç ekipleri burada arama çalışmasını genişletti. Baraj gölünde 1 saat süren çalışma sonunda 62 yaşındaki sara hastası olduğu belirtilen Hüseyin İlgi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

İlgi’nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.