Bursa'nın geniş katılımlı Yörük buluşmasına ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa, bu yıl 22.'si düzenlenen ‘Bozağaç Yörük Şöleni'ni büyük bir coşku içinde gerçekleştirdi. Rengârenk yöresel kıyafetleri ile şölene akın eden Yörükler, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Anadolu coğrafyasının en önemli değerlerinden Yörük kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı.

Çeyrek Yüzyıla Yaklaşan Buluşma

Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘22. Geleneksel Bozağaç Yörük Şöleni’, renkli görüntülerle tamamlandı. 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şölen, deve kervanlarının eşliğinde ‘Yörük Göçü’nün temsil edildiği kardeşlik yürüyüşü ile başlarken, kırsal Ağaçlı Mahallesi Cami'nde mevlit okutuldu. Gençlik eğlencesinin ardından şenliğin finali, Bozağaç Mesire Alanı'nda yapıldı.

Yörükler Hasret Giderdi

Nermin Kılıç’ın ‘Yörük Hanım Ağası’ olduğu coşkulu şölene, Bursa ve çevre şehirlerden binlerce davetli katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve çeşitli STK'lar da programa eşlik etti. Ses sanatçıları Menteşeli Cengiz, Cihangir Arslan, Yaşar ve Esra Yokuş'un yanı sıra Belediye Mehter Takımı ve Bozağaç Yörükleri Folklor Topluluğu’nun da sahne aldığı etkinlikte Yörükler, kültürlerine özgü unsurlarıyla ilgi odağı oldu. Yöresel oyunların oynandığı, sanatçıların performanslarıyla renklenen şenlikte Yörük düğünü ve yarışmalar düzenlendi.

Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Orhan Karaca, konuşmasında kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Şölende katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, etkinliğe destek verenlere plaket verildi.