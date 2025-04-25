Bipolar bozukluğu olan kişiler, yüksek ruh hallerinden (mani ve hipomani olarak adlandırılırlar) son derece düşük ruh hallerine (depresyon) geçebilir. Ruh halindeki bu değişiklikler, bipolar bozukluğun diğer belirtileriyle de birleşince kişisel ve sosyal yaşamında benzersiz zorluklar yaratabilir.

Bipolar bozukluk ve diğer zihinsel sağlık koşulları,kişinin iş bulmasını ve işini sürdürebilmesini zorlaştırabilir.

Yapılan bir araştırmada, bipolar bozukluk ve depresyon gibi hastalığı bulunan kişilerin yüzde 88’i, durumlarının iş performanslarını etkilediğini belirtmiştir. Bunlardan yaklaşık yüzde 58’i de ev dışında çalışmayı bıraktığını söylemiştir.

Bipolar bozukluk ile birlikte çalışmanın türlü zorlukları vardır ancak uzmanlar, çalışmanın bu kişiler için gerçekten yararlı olabileceğini söylüyor. İş, insanlara düzen hissi verebilir, depresyonunu azaltabilir ve güvenini artırabilir. Bu da ruh halinizi iyileştirerek güçlenmenize yardımcı olabilir.

Bipolar Bozukluk Hastaları İçin En Uygun Meslekler

Bipolar hastalığı olanlar bu durumlarına uygun iş aramalılar. Sizin için ne tür bir işin uygun olduğuna karar verirken dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır.

Bipolar Hastalarına Uygun Çalışma Ortamları

Seçeceğiniz iş yaşam tarzınızı destekleyerek birey olarak gelişmenize yardımcı mı olacak; yoksa stres ve düzensiz saatler ile sizi zorlayacak mı?

Bipolar bozukluğu olan birçok kişi için çalışma ortamı sessiz ve rahat olmalıdır. Böylece genel işleyişi sağlayarak düzenli bir şekilde çalışabilirler.

Bipolar Hastalarının İş Planlaması Nasıl Olmalıdır?

Bipolar bozukluğu olan kişiler için part-time çalışmak gibi gün boyunca çalışmak da yararlı olabilir.

Uyku çok önemli olduğu için, gece vardiyaları veya gece çalışmanızı gerektirecek işler iyi bir fikir olmayabilir. Normal uyku düzenin korunması önemlidir.

Bipolar Bozukluk Hastalarının İş Arkadaşları Nasıl Olmalıdır?

İş ararken, çalışma arkadaşlarınızın değerlerinizle uyumlu olması ve iş hayatı dengesini benimsemiş olmalarına dikkat edin. Çünkü bu sizin sağlığınız ve refahınız için önemlidir.

Destekleyici çalışma arkadaşlarına sahip olmak, stresli durumlarla başa çıkmaya çalıştığınızda size yardımcı olur.

Bipolar Bozukluk Hastaları Yaratıcılık Gerektiren İşlerde Çalışabilir

Bipolar bozukluğu olan pek çok kişi, yaratıcı olabileceği bir işe sahipse elinden geleni yapar. Yaratıcı olabileceğiniz ya da yaratıcı projeler için boş zaman sağlayan bir iş bulmak yararlı olabilir.

Bu soruları yanıtladıktan sonra, kendinizi daha iyi anlamaya çalışarak keyif alacağınız işi bulabilirsiniz:

Ayrıca bipolar bozukluğa uygun iş ararken;

İlgileriniz

Güçleriniz ve yetenekleriniz

Becerileriniz

Kişisel özellikleriniz

Değerleriniz

Fiziksel sağlığınız

Limitler, tetikleyiciler ve engeller konularına dikkat edin.

Tercih ettiğiniz iş alanlarını daralttıktan sonra, daha derin araştırmaya başlamadan önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurabilirsiniz;

Çalışanın görevleri

İstenen yetenekler

Gerekli eğitim ve öğretim

Gerekli lisans veya sertifika

Normal çalışma saatleri

Çalışma koşulları (fiziksel talepler, çevre ve stres seviyesi)

Maaş Ve Kazançlar

Yükselmek için fırsatlar

İstihdam görünümü

Size uygun bir iş bulamazsanız, kendi işinizi kurmayı düşünebilirsiniz. Başka biri için çalışıyorsanız da kendi işinizi kurarak daha fazla yaratıcılık ve esneklik sağlayabilirsiniz. Ancak, kendi işinizi yürütmenin de ayrı zorlukları olacaktır.

İş Stresi Bipolar Bozukluğu Nasıl Etkiler?

Bazı çalışma ortamları diğerlerine göre talepkar ve zor olabilir. Tüm bunlar da strese neden olacaktır.

Bu stres, bipolar bozukluğu olan birisinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak olumsuz bir etki yaratabilir.

İş yerindeki stresi yönetmek için:

İhtiyacınız olmasa bile, sık sık ve düzenli olarak mola verin.

Stresinizi azaltmak için derin nefes alma ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri kullanın

Müzik dinlemeyi veya doğa seslerini kaydetmeyi deneyin

İmkan varsa öğle yemeğinde yürüyüşe çıkın

Yardıma ihtiyacınız varsa destek ağınızla konuşun

Gerektiğinde terapi ve tedavi için işten zaman ayırın

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek de iş stresinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin, bol bol uyuyun ve tedavi planınıza bağlı kalın.

Bipolar Bozukluk ve İş Yerindeki Yasal Haklar

Başkalarını riske atamadığınız sürece, işvereninize sağlık durumunuzu bildirmeniz gerekmez.

Günümüzde insanlar akıl hastalıklarını konuşmada daha açık olsa da bu konuda hala bir ön yargı mevcut. Bu doğru bir davranış olmasa da, psikiyatrik durumunuzu bilen insanlar size farklı davranabilir.

Öte yandan, zihinsel sağlık koşullarını ve bunların işte neden olabileceği zorlukları anlayan birçok insan var. Bu nedenle, teşhisinizi patronunuz ve insan kaynakları departmanınızla paylaşmanız size yardımcı olabilir.

Çalışma arkadaşlarınız durumunuzun farkındaysa, stresinizi azaltacak ve çalışma deneyiminizi daha keyifli hale getirecek şekilde size yardım etmeye daha yatkın olabilirler.

İş yerinde kimse bipolar bozukluğunuz olduğu için size olumsuz davranamaz ya da size farklı muamele yapamaz. Bu yasa dışıdır.

Bipolar Bozukluk Hastalarının Gelecek Planlaması

Kendiniz için harika bir iş bulabilirsiniz ancak bunda sorun yaşıyorsanız, profesyonel yardım almanız yararlı olabilir.

Ücretsiz ve düşük maliyetli bazı yardım kaynakları şunlardır:

Mesleki rehabilitasyon

Okul ya da mezunlar derneği

Hükûmet veya istihdam hizmetleri

İş ve işçi bulma kurumları (İşkur)

Günlük işleyişinizi aksatan bir zihinsel sağlık sorununuz varsa, iş bulmak da çalışmaya devam etmek de kolay değildir. Her şeye rağmen fazladan çaba sarf ederek, tatmin edici bir iş bulmak mümkündür.