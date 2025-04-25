Araştırmacılar, bipolar bozukluk nedenlerini belirlemek için çalışmaya devam ederken semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olacak tedavilere başvurabilirsiniz.

Bipolar tedavisi süreci deneme- yanılmalarla doludur. Çünkü doktorunuz ilacın sizde etki edip etmediğini ancak ilacı reçete ederek yani siz denediğinizde görecektir. Doktorunuz görülen semptomlara bağlı olarak, ilaç kombinasyonu da tercih edebilir.

Bazı ilaçların beklenen sonuçları vermesi haftalar alabilir. Sürece olan inancınızı kaybetmemek için, doktorunuza beklenen sonuçların ne olması gerektiğini ve bunun ne kadar zaman alacağını sormayı unutmayın.

İlaçlardan fayda görmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumda doktorunuzla konuşmadan önce bunları gözden geçirmenizi öneririz:

Bipolar Tedavisinda İlaçların Etkisini Hissetmiyorsanız

Bipolar bozukluk ilaçları ile tedavide amaç; anksiyete, depresyon, mani ve diğer semptomların hafifletilmesidir.

Bipolar tedavisi ilaçlarını düzenli olarak alanlardan beklenen, istenen etkilerin bazılarını hissetmeleridir. Ruh halinin iyileşmesi ya da en azından dengede olması beklenir. Durumunuz hakkında daha rahat, genel olarak ise daha iyi hissetmeniz arzu edilir.

Bu değişiklikler tabiki hemen gerçekleşmeyecektir. Ancak ilaçları belli bir süre kullandınız ve bir hala bir farklılık hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşmalısınız.

Bipolar Tedavisi İlaçlarının Yan Etkileri Varsa

Neredeyse tüm ilaçların yan etkisi vardır. Ancak yan etkilerin, ilacın yararından daha ağır bastığı durumlar görülebilir. Bu nedenle bipolar tedavisi ilaçlarını kullanmaya başlamadan önce yan etkilerini doktorunuzla konuşun. Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlarda en sık görülen bazı yan etkiler şunlardır:

Kilo alımı veya kilo kaybı

Uyuşukluk

Cinsel isteğin azalması

Titreme

Ağız kuruluğu

Bulanık görüş

İştahta değişiklikler

Bununla birlikte, bazı kişiler daha ağır yan etkiler de yaşayabilir. Doktorunuzla tüm endişelerinizi konuşun ki ilacın sizi nasıl etkilediğine dair doğru bir tablo çıkarabilsin.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Sırasında İntihar Düşüncesi

Verilen tedavilerden herhangi biri intihar düşüncesine neden oluyorsa, derhal doktorunuza başvurun. Bu düşünceler, ilaç ve tedavinizin doğru gitmediğinin en büyük kanıtıdır.

İlaç Etkinliğinin Bipolar Bozukluk Tedavisi Sürecinde Azalması

İlaca adapte olmaya başladığınızda eskisi kadar etki göstermeyebilir. Bu ve bunun gibi faktörler bipolar ilaçları ve depresyon ilaçlarının etki alanını daraltabilir, etkisini azaltabilir. Bunun nedeni şunlar olabilir:

Bipolar bozukluğun değişimi

Başka bir tıbbi durum

Beslenme veya diğer değişiklikler

Kilo almak ya da kilo vermek

Ne olursa olsun doktorunuz söylemedikçe ilaçlarınızı almayı bırakmayın.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Bipolar bozukluk tedavisi süresi belirsizdir. Çünkü bipolar bozukluk tedavisi direk sonuç veren, etki eden ya da hastalığı iyileştiren bir tedavi değildir. Hastalığın semptomlarını kontrol altına almayı amaçlayan, hastanın günlük hayatını kolaylaştıran tedavilerden oluşur.

Bipolar tedavisi kaç yıl sürer, nasıl biter gibi sorular net cevabı olan sorular değildir. Bu tedavi yöntemleri bazen ilaçlarla bazen terapilerle birleştirilerek uzun yıllar devam edebilir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Var mı?

Evet, vardır. Bu tedavi yukarıda da bahsettiğimiz gibi hastalığın etkilerini tamamen ortadan kaldırmasa da bu bozukluk ile birlikte yaşayabilmeyi öğretir. Bipolar semptomları kontrol edilebildiği sürece idare edilebilir bir rahatsızlıktır.

Bipoların İlaçsız Tedavisi Var mı?

Bir çok hasta ilaçsız bipolar tedavisi yöntemlerinin de oldukça iyi sonuçlar verdiğini söylemiştir. Ancak sizin nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceğinize doktorunuz karar vermelidir. Eğer kriz dönemleriniz sık ve yoğunsa antidepresan ya da sakinleştirici ilaçlar kullanmanız gerekebilir.