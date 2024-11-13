Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan ’Bir Edebiyat Bir Şahsiyet’ atölyesi lise çağındaki öğrencilere kapılarını açıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM (Sosyal Gelişim Merkezi) tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitim atölyeleri devam ediyor. ’Bir Edebiyat Bir Şahsiyet’ atölyesiyle lise çağındaki öğrencilere kapılarını açan Sosyal Gelişim Merkezi’nde kayıtlar 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Atölyemiz gençlerimize ve çocuklarımıza ışık olacak ve gelecekleri için önemli bir rol oynayacak. Bu atölyemizde edebiyatı, Türk şiirini ve okumayı güzelleştirecek konuları konuşacağız. Tüm çocuklarımızı ve liseli gençlerimizi ücretsiz katılım için ’Bir Edebiyat Bir Şahsiyet’ atölyemize davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.