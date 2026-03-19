Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirildi. 21 ekip ve 91 personelin katılımıyla 10 farklı noktada yapılan uygulamalarda yol kontrollerinin yanı sıra umuma açık işyerleri, terminaller ve metruk binalar denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 1 yabancı uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaptırım uygulanırken, yetkililer düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.