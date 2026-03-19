5 takımlı Bilecik U18 Gençler Ligi'nde ligin son haftası olan 8'inci hafta geride kalırken, 7 galibiyet 1 beraberlik alan Osmanelispor şampiyonluğa ulaştı. Ligin son haftasında Bilecik Gençlerbirliği Spor rakibi Söğütspor maça gelmemesinden 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin son haftasını Osmanelispor BAY geçerken, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelen Güneşspor'da 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrası 21 puanla şampiyon olan Osmanelispor, Bilecik'i grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

