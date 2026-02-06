İnternet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık vakaları her geçen gün artış gösterirken, dolandırıcılar bu kez yasa dışı kumar ve bahis gelirlerini aklamak için tanıdıklarından “rica” yoluyla IBAN üzerinden para transferi yaptırıyor. Bu yöntemle kandırılan kişilerin hesaplarını kullanan dolandırıcılar, hesap sahiplerini ciddi hukuki sorumluluklarla karşı karşıya bırakıyor.

"Şüpheli sıfatıyla yer bulabiliyorsunuz"

Son yıllarda dolandırıcıların oldukça fazla kullandığı yöntemi açıklayan Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Arkadaşınız, tanıdığınız veya tanımadığınız bir kişi sizden ‘ben hesap bilgilerime şu an ulaşamıyorum’ veyahut ‘banka borçlarım nedeniyle IBAN’larımı kullanamıyorum’ şeklinde sizden sadece ödünç olarak IBAN’ınızı paylaşmanızı istiyor. Siz IBAN’ınızı paylaştığınızda nereden geldiğinizi bilmediğiniz bir para sizin hesabınıza aktarılıyor. Sadece çekip bu kişiye vermeniz halinde bile maalesef Türk Ceza Kanunu’nda bulunan suçlar veya şüpheli sıfatıyla yer bulabiliyorsunuz" dedi.

"Ekran kaydı sizin için her zaman daha güvenli olabilir"

Hesaba gelen paranın bankaya bildirilmesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Çakır, "Bazen sizden yüz yüze IBAN istenebilir, bazen tanıdığınız arkadaşlarınızdan mesaj yöntemi ile olabilir. Eğer bir kişiye IBAN’ınızı paylaştıysanız size nereden geldiğini bilmediğiniz bir para geldiğinde bunu mutlaka bankaya geri iadesini istemeye gitmeniz gerekiyor. Diyelim ki nereden geldiğini bilmiyorsunuz bu paranın ve bulamadınız, arkadaşınıza IBAN vermiştiniz, IBAN’ı verirken mesajlaşmaları silmeyin ve kesinlikle o ekran kaydı sizin için her zaman daha güvenli olabilir. Çünkü o kişinin sizden IBAN’ınızı rica ettiğine dair mesaj dosyada sizin samimi olarak suçsuz olduğunuzu kanıtlayacak en önemli etkendir" ifadelerini kullandı.

"10 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz"

IBAN üzerinden yaşanan yargılanma sürecini anlatan Çakır, "Kişiyle IBAN’ınızı paylaşmanız sonucunda hangi suçlara ulaşabilir dersek, ’Suç gelirlerini aklama’ suçunu oluşturabilir. Bu 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar da adli para cezasını oluşturur. Yasa dışı bahis, bahse aracılık suçunu oluşturması ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezası ile sonuçlanabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu oluşabilir. Bu da iştirak olarak da dosyaya sanık veya şüpheli olarak eklenebilirsiniz. Duruma göre hapis cezaları değişir lakin 10 yıla kadar ağır bir cezası vardır. Ayrıca örgüte üye olma suçu da ister istemez oluşturabilir. Bu ceza ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile son bulmuş olur. Bu nedenle gençlerimize, yaşlılarımıza, tanıdık tanımadık hiç kimseye IBAN bilgilerinizi ödünç olarak bile paylaşmamanızı rica ediyoruz. Bilmediğimiz bir yerden sizin IBAN’ınıza para gelirse veyahut bir kişi sizden ödünç istediyse, ödünç istediğine dair mesajı lütfen saklayalım ve ekran kaydı alalım. Bankalara giderek ‘bu paranın nereden geldiğini bilmiyorum, lütfen bana gelen IBAN’a iade istiyorum’ şeklinde açıklamalar yaparak kendinizi bir nebze de olsa aklayabilirsiniz" diye konuştu.