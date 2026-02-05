Kaza, dün gece merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde ile 3. çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi’nden Mersin’deki özel bir hastaneye entübe hasta nakli yapan Kenan B. idaresindeki 33 DGH 79 plakalı ambulans, sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada, Melih B. yönetimindeki 38 ADM 056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, kazada ambulans sürücüsü Kenan B., sağlık çalışanları Necati B. ve Elif K. ile hasta Yusuf K. yaralandı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, sirenleri açık şekilde kavşağa giren ambulansın kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle ambulansın savrularak yan yattığı ve çevredeki vatandaşların hızla yardıma koştuğu görüldü.