6 Şubat sabahı saat 04.17’de, İnegöl Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, depremden etkilenen 11 il için 11 mum yakıldı ve 11 karanfil bırakıldı.

Etkinlikte konuşan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada toplanmamızın nedeni, üç yıl önce yaşanan büyük felaketi aynı saatte hatırlamak ve kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anmaktır. Deprem tek başına öldürmedi insanlarımızı; denetimsiz imar uygulamaları, kaçak yapılar ve yetersiz kontroller bu felaketin yıkıcı etkisini artırdı.

İnegöl'de bir deprem bölgesidir. İlçemizdeki çok katlı binalar büyük risk taşımaktadır. Bu nedenle hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm partilerin, belediyelerin ve hükümetin bir araya gelerek daha sağlam konutlar inşa etmesi gerekmektedir. Aksi halde hepimiz birer tabutluk içinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

Ülke olarak bu felakete hazır olmadığımızı gördük ve aradan geçen üç yılda maalesef çok şeyin değişmediğini de fark ediyoruz. Bu vesileyle, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, deprem gerçeğini unutmadan daha güvenli bir gelecek için mücadele etmemiz gerektiğini vurguluyorum.”