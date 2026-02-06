Edinilen bilgilere göre İzmir Yolu’ndan Görükle dönüş sapağına doğru ilerleyen bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü aracı durdurmaya çalıştıktan sonra son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyonet, sürücüsüz şekilde bir süre ilerledikten sonra Görükle dönüş sapağındaki bariyerlere çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi.