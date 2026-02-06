Kaza saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Serhat U.(32) yönetimindeki 06 FEY 750 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yağmur suyu kanalına düşen tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ