Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Asrın felaketinde hayatını kaybeden binlerce vatandaş, depremin yıl dönümünde Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda dualarla anıldı.

Gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar süren anmalarda depremzedeler ve yakınları, sevdiklerinin kabirleri başında sabahladı. Mezarlıkta zaman zaman yoğunluk oluşurken, kimi vatandaş ağıtlar yaktı, kimi Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Ellerinde çiçeklerle mezar başına gelen aileler, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını kabir taşlarına bırakırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen yaşanan acının dinmediğini belirten depremzedeler, her 6 Şubat'ta aynı hüznü yeniden yaşadıklarını ifade etti.

Alican Uzunlu isimli depremzede, "Çok yakın bir arkadaşımı kaybetmiştim. Mezarının yerini bilmiyorum onu arıyorum umarım bulurum. Görmek istiyorum mezarı başında dua edeceğim" dedi.

Hacı Ahmet Yılmaz ise, "Kardeşim ve eşinin mezarının başındayız. Sabahlayacağız, mezarın temizliğini yapacağız" diye konuştu.

Sezgin Durmuş isimli depremzede ise, "Üçüncü yılındayız ama sanki dün gibi olmuş gibi. Eşim kardeşini annesini ve 5 yaşındaki kızımızı kaybettik. Zor bir durum rabbim kimseye yaşatmasın. Anneannesinin yakındaydı kızımız yaşadıkları bina çökmüştü, üçüncü gün akşamına bulduk kendi imkanlarımız ile bulduk cenazemizi. Burada dua ediyoruz bütün ölenlere rahmet olsun" diye konuştu.

İsmail Yalçın isimli depremzede de, "Ben ikim kızımı ve eşimi de kaybettim. Biri 8, diğeri 13 yaşındaydı tarifi yok. Aslında onlar kurtuluşa erdi. Kalanlar aslında acı çekiyor. Hiçbir zaman aklımdan çıkmıyorlar" dedi.

Asrın felaketinin 3'ünci yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce kişi sessiz yürüyüş gerçekleştirerek hayatını kaybedenleri andı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi vefat etmiş ve binlerce bina zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesi kent merkezinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve dualar okundu. Duaların okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

"Bu anı çocuklarımızla birlikte yaşamak için buraya geldik, üzüntülüyüz"

Depremi anma anının çocuklarıyla yaşamak için geldiğini söyleyen Selahattin Kocaman, "6 Şubat'ı ailemizle birlikte yaşadık. Uzun süre Mersin’de kaldık ve sonra tekrardan Hatay’a geldik. Bu anı çocuklarımızla birlikte yaşamak için buraya geldik. Üzüntülüyüz. Burada şehir tekrardan yapılanma olmuş ama hafızalarımızdaki şehir değil. Yine de şehir kalkıyor ve yeniden ayağa kalkacağız. Sabah erkenden kalkıp buraya geldik ve güzel kalabalık vardı" dedi.

"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi kaybettim ve onları anmak için buraya geldim"

Arkadaşlarını ve öğretmenlerini anmak için anma programına katılan vatandaş Eyşan Kocaman, "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi kaybettim ve onları anmak için buraya geldim. Kalabalıktı, ağlayanlar vardı ve dua edenler vardı. Herkes üzüntülüydü ve aynı duyguları paylaşıyordu. Herkesin birbirini anladığı için insanların bir araya gelmesi iyiydi" ifadelerini kullandı.