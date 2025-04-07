Tiyatro Go yapımıyla sahneye taşınacak olan oyun, adalet, ceza hukuku ve idam cezaları gibi günümüzde de tartışılan konuları seyirciye sorgulatacak.

İdam infazlarını bir şölen gibi izleyen toplumun bakış açısını ele alan eser, modern edebiyatın ilk monoloğu olarak kabul ediliyor. Hugo, oyunda idam cezasının trajikomik yanlarını da gözler önüne sererek izleyiciyi derin bir sorgulamanın içine çekiyor.

İnegöllü sanatseverler için sahnelenecek oyunun süpervizörlüğünü usta sanatçı Altan Gördüm üstlenirken, yönetmen koltuğunda Sertaç Yekeboğa yer alıyor. Mahkûm karakterine ise başarılı oyuncu Oğuz Öztaş hayat verecek.

DİVA SAHNE NEREDE?

21 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de İnegöl Diva Sahne’de gerçekleşecek olan oyun, Osmaniye Mahallesi, Altı Eylül Caddesi No:8 adresinde izleyicilerle buluşacak.