Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Macaristan Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen tadilat çalışmasının etkisiyle park halindeki kamyonun freni boşaldı. Kamyonun yokuş aşağı hareket etmesi sonucu, Kuğulu Alt Geçidi'ne düşerek altında seyir halinde olan 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan Saffet Keskin ve Ayşegül Keskin isimli iki kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırıldılar. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışı üst yoldan sağlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananların sağlık durumunu da yakından takip etti.