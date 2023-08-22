Bursa’nın Yenişehir İlçe ile Bilecik arasında kalan bölgede orman yangını çıktı. Yangına müdahale etmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter desteği istenirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve İnegöl ve çevre ilçelerin orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme aracı sevk edildi.

Son günlerde artan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Yenişehir ile Bilecik arasında kalan Pazaryerine bağlı Eğerli Köyü ile Yenişehir’in İncirli köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Yangın bölgesinde vatandaşlara tarafından çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi. Metrelerce yükselen duman gökyüzünü kapladı.

Detaylar gelecek…