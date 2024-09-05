Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigaralara yapılan yeni zammı duyurdu. Philip Morris grubuna ait sigaralara 5 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. İşte yeni fiyatlar:

  • PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 80 TL
  • PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun): 81 TL
  • PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 79 TL
  • PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 76 TL
  • MARLBORO RED LONG: 79 TL
  • MARLBORO Touch Blue / Gray / White: 77 TL
  • MARLBORO EDGE: 75 TL
  • MURATTI: 74 TL
  • MURATTI BLU: 73 TL
  • LARK: 73 TL
  • CHESTERFIELD: 72 TL
  • L&M: 72 TL
  • MARLBORO ROLL 50: 100 TL (Sarmalık Kıyılmış Tütün)

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Kaynak: ALEYNA BERFE KURT