Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigaralara yapılan yeni zammı duyurdu. Philip Morris grubuna ait sigaralara 5 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. İşte yeni fiyatlar:

PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 80 TL

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun): 81 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 79 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 76 TL

MARLBORO RED LONG: 79 TL

MARLBORO Touch Blue / Gray / White: 77 TL

MARLBORO EDGE: 75 TL

MURATTI: 74 TL

MURATTI BLU: 73 TL

LARK: 73 TL

CHESTERFIELD: 72 TL

L&M: 72 TL

MARLBORO ROLL 50: 100 TL (Sarmalık Kıyılmış Tütün)