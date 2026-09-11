TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek olan 2027 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) için vergi uzmanlarının hazırladığı ilk hesaplamalar ortaya çıktı.

Yıllık üretici enflasyonundaki gelişmelere göre YDO'nun yüzde 27 seviyelerinde oluşması bekleniyor.

Söz konusu oran; trafik cezalarından araç muayene ücretlerine, harçlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar birçok maktu kamu tarifesine 1 Ocak 2027 itibarıyla doğrudan yansıyacak.

Otomobil sahiplerinin iki yılda bir yaptırmak zorunda olduğu periyodik araç muayene ücreti, 2026'da 3 bin 288 TL olan seviyesinden 2027 yılının başında 4 bin 181 TL'ye yükselecek.

Böylece otomobil muayene ücreti, 2023'teki 1.130 TL'lik seviyesine kıyasla yalnızca 4 yıl içerisinde 3 katın üzerinde artmış olacak.

Trafikte sürücülerin en sık karşılaştığı en düşük hız aşım cezası olarak uygulanan radar cezası da 2 bin TL olan alt sınırdan 2 bin 543 TL seviyesine çıkacak.

Benzer şekilde, en yaygın binek otomobil gruplarından olan 1-3 yaş aralığındaki 1301-1600 cc motor hacmine sahip araçların yıllık MTV tutarı da 12 bin 28 TL'den 15 bin 294 TL'ye yükselecek.

Trafik cezaları, harçlar ve araç muayene ücretleri doğrudan tüketici enflasyonuna (TÜFE) göre değil, üretici maliyetlerini yansıtan Yİ-ÜFE ortalaması esas alınarak güncelleniyor.

Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası ve faiz kararları iç talebi sınırlayarak tüketici fiyatlarındaki artışı yavaşlatmayı amaçlarken, döviz kuru ile küresel emtia ve enerji maliyetleri üretici fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Cezalar ve harçların doğrudan üretici enflasyonuna dayalı YDO'ya bağlı olması nedeniyle üretim maliyetlerindeki katılık, otomatik zam mekanizması aracılığıyla sürücülerin bütçesine de yansıyor.

Hesaplamalara göre 4 bin 181 TL olması beklenen araç muayene ücreti ile 2 bin 543 TL'ye çıkacağı öngörülen radar cezası, mevzuat gereği ekim ayı sonundaki Yİ-ÜFE ortalamasının kesinleşmesinin ardından netlik kazanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı içerisinde yayımlaması beklenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2027 yılında uygulanacak nihai Yeniden Değerleme Oranı'nı kamuoyuna açıklayacak.

Cumhurbaşkanı'nın, Vergi Usul Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bazı harç ve ceza kalemlerinde indirim veya artırma yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılmaması halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.