Bursa'da rekor sıcaklıkların yaşandığı bir günde toplu ulaşım kullanan vatandaşlar, şehrin metrolarında zulüm gibi bir yolculuk deneyimiyle karşılaştılar. Yetersiz klimalar nedeniyle vatandaşlar adeta çılgına döndü ve bu aşırı sıcak hava koşullarında yolculuk etmek zorunda kaldılar. Bursa'da hüküm süren bu sıcak havada toplu taşıma kullanmak zorunluluğu, vatandaşların büyük sıkıntılarına yol açtı.

Metroda bulunan klimaların yetersiz performansı nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için ellerinde bulunan yelpazeler ve kağıt parçaları gibi basit araçlarla yetinmek zorunda kaldılar. Ancak bu çözümler de sıcaklık krizini önlemekte yeterli olmadı. Bursa'da yaşanan yüksek sıcaklıklar, metrolarda seyahat edenler için giderek daha büyük bir sorun haline geldi.

Vatman, klimaların yetersiz kaldığını ve hatta araçları bile zor çalıştırdıklarını belirtti. Bu durum, metroda seyahat edenlerin rahat bir şekilde seyahat etmelerine engel olurken günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkiledi.