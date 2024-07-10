Beş gün önce Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes grubu biralarına zam yapıldığını duyurmuştu; Efes kutu biranın fiyatı 75 liraya çıkmıştı.

Bugün ise yaptığı açıklamada Anadolu Efes'in bira fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. Efes kutu biranın fiyatı 66 liradan 75 liraya yükselmiş, ancak yeni indirimle 72 liraya düşürüldü.

Bu indirimlerin 10 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi.

Efes kutu 72 ₺

Efes şişe 70+2 ₺

Efes Serçe 55 ₺

Malt kutu 68 ₺

Malt şişe 66+2 ₺

Mini Malt 45 ₺

Xtra 90 ₺

Shot. 60₺

Bremen 55 ₺

Bremen yüksek alkol 80₺

Özel seri şişe 75₺

Özel seri kutu 75₺

Glütensiz 90 ₺

Filtresiz 75 ₺

Miller küçük 70₺

Miller büyük 85₺

Miller kutu 85 ₺

Belfast şişe 75₺

Belfast kutu 75₺

Bud şişe 85₺

Bud kutu 85₺

Becks şişe 75₺

Becks kutu 75₺

Corona 110 ₺

Amsterdam kutu 115 ₺

Amsterdam şişe 115 ₺

Erdinger 115₺

Hoagarden 115₺

Leffe 120₺

Düvel 150 ₺