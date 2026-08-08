Dubai Hükümeti İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ikinci kez hayata geçirilen “Our Flexible Summer-Esnek Yazımız” programının ilk sonuçları açıklandı. Bu yıl kapsamı genişletilen uygulamaya 49 kamu kurumu ile 24 binden fazla çalışan katıldı. Programla, çalışanların iş ve özel yaşam dengesinin güçlendirilmesiyle birlikte kamu hizmetlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği ölçülmek istendi.

İKİ FARKLI ÇALIŞMA MODELİ UYGULANIYOR

Dünya Gazetesi’nin haberine göre program kapsamında kamu kurumlarında yaz dönemi için iki ayrı esnek çalışma modeli uygulanıyor. İlk seçenekte personel pazartesi ile perşembe günleri arasında 7 saat, cuma günü ise 4,5 saat çalışıyor. İkinci modelde ise pazartesiden perşembeye günlük çalışma süresi 8 saat olurken, cuma günü tamamen izinli sayılıyor. Böylece çalışanlar haftada 4 gün mesai yapıyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 98'İ UYGULAMADAN MEMNUN

Programın çalışanlar ve yöneticilerle yapılan anketlere dayanan ön sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre çalışanların yüzde 98'i uygulamadan memnun olduğunu bildirdi. Katılımcıların yüzde 97'si verimlilik seviyesinin korunduğunu, yüzde 96'sı ise kamu hizmetlerinin aynı kalite ve verimlilik düzeyinde devam ettiğini belirtti.

4 GÜNLÜK ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRMEDİ

Dubai Hükümeti İnsan Kaynakları Departmanı Genel Müdürü Mutaḥaddith Al Sarik, sonuçların esnek çalışmanın performansı düşürmek yerine güçlendirebildiğini gösterdiğini söyledi. Sarik'e göre çalışanlara daha fazla esneklik sağlanması, üretkenlik ve yenilikçilik için daha fazla fırsat yaratırken, çalışanlara yapılan yatırım kamu hizmetlerinin kalitesine ve kurumsal performansa da doğrudan yansıyor.

İŞ-YAŞAM DENGESİ GÜÇLENDİ

Dubai yönetimine göre uygulama yalnızca çalışma sürelerini değiştirmekle kalmadı. Programın çalışanların iş-yaşam dengesini güçlendirdiği, motivasyon ve bağlılığı artırdığı belirtildi. Yetkililer, uygulamanın iş akışını veya vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemeden hedeflerine ulaştığını açıkladı. Elde edilen sonuçların ardından Dubai'nin esnek çalışma modellerini geliştirmeyi sürdürmesi planlanıyor.