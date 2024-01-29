6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu yetkililerine deprem kimlik belgesi ile ilgili çağrıda bulunan Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki tarafından açıklanan Bina Kimlik Sistemi, bizim aylar evvel gündeme taşıdığımız bir konuydu. Bu çağrımızın karşılık bulması ve ülke genelinde eş zamanlı uygulamanın başlatılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Çünkü bizim faaliyetlerimizin ana unsuru ‘insan’ ve ‘fayda’. Bu iki unsuru göz ardı etmemiz mümkün değil” dedi.

Doğal felaketlerin gerçekliğini kabul edip önlem almanın birincil vazife olması gerektiğini belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce can aldı. Fakat bu demek değildir ki; depremler karşısında çaresiziz! Aksine bu doğal felaketlerin olumsuz etkilerini azaltacak önlemler alabilir, tahribatı azaltacak çözümler geliştirebiliriz. Keza tam da bu düşünceden yola çıkarak 6 Şubat’ta yaşanan ve 120 bine yakın binanın kullanılamaz hale geldiği depremlerin hemen ardından elimizi taşın altına koyduk. Konutların sağlamlığının belgelenebilir olması ve satın alacak kişilerin bu bilgilere şeffaf bir şekilde erişebilmesini sağlayacak olan ‘Deprem Kimlik Belgesi’nin deprem yönetmeliğine dahil edilmesi çağrısında bulunduk. Tüm iletişim kanallarımız üzerinden defalarca gündeme getirdiğimiz ‘Deprem Kimlik Belgesi’ çağrımız karşılık buldu. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, ‘Bina Kimlik Sistemi’ adı altında uygulamanın başladığını duyurdu. Ülke genelinde eş zamanlı uygulamanın başlatılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Çünkü Birevim olarak bizim faaliyetlerimizin ana unsuru ‘insan’ ve ‘fayda’. Bu iki unsuru göz ardı etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Tasarruf planı oluşturdukları gayrimenkullerin yüzde 95’ine yakınının Enerji Kimlik Belgesine sahip olduğunu dile getiren Av. Mahir Orak, “Enerji Kimlik Belgesinin ardından Deprem Kimlik Belgesi uygulamasının da hayata geçirilmesi sayesinde, hizmet sunduğumuz vatandaşlarımıza daha güvenli bir yaşamın kapılarını aralayacağız. Temel misyonu ‘İnsana Fayda’ olan bir kurum olarak böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesinde bir katkımız olduğunu bilmek gurur verici. Biz bir finansal hizmetler kuruluşu olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderirken güvenliğini de sağlamayı önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu konuyla ilgili üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Çünkü herkesin bir evi olmasını ve bu evlerin barınma ihtiyacını karşılayan güvenli yerler olmasını istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Can güvenliğini teminatı da bu işin en kritik noktasıdır” dedi.