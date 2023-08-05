encazip.com, kredi kartı ve nakit avans kullanımına art arda gelen faiz artırımlarının borçlanmalara nasıl yansıdığını araştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları yeniden yükselişe geçti. Kredi kartı ve nakit avans kullanımına art arda gelen faiz artırımlarının borçlanmalara nasıl yansıdığını araştıran karşılaştırma sitesi encazip.com, vatandaşların bireysel kredi kartı ve nakit avans borçlanmalarına talebinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, 14 Temmuz’da 808 milyar 710 milyon TL olan kredi kartı borçlanma miktarı 21 Temmuz’da 807 milyar 273 milyon TL’ye gerilerken temmuzun son haftasında tekrar yükselişe geçerek 839 milyar 830 milyon TL’ye ulaştı.