Kartepe Belediyesi tarafından personel arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü şampiyon oldu.

Geleneksel olarak düzenlenen turnuva, bu yıl da müdürlükler arasında kurulan takımların katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın final maçında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvada ikinciliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü elde ederken, İşletme Müdürlüğü üçüncü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı. Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi.

Etüt Proje Müdürlüğü’nün "en centilmen takım" seçildiği turnuvada, attığı 32 golle Burak Varol (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü) "gol kralı" oldu. Turnuvada, Kerim Şahin (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) "en iyi kaleci", Coşkun Cebeci (Etüt Proje Müdürlüğü) "en centilmen futbolcu" ve Haşim Kızılbay (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü) ise "en iyi futbolcu" ödülüne layık görüldü.

Törende konuşan Başkan Kocaman, turnuvanın personelin kaynaşması ve birlik beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Kocaman, "Birimler arası futbol turnuvasında oldukça çekişmeli ve çok güzel maçlar izledik. Personellerimiz turnuva ile hem eğlenme hem de kaynaşma fırsatı buldu. Bu tür etkinlikler birlik beraberliğimizi güçlendiriyor. Birinci olan Gençlik Spor Müdürlüğümüze ve dereceye giren takımlara kupalarını takdim ettik. Turnuvaya katılan tüm birimlerimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.