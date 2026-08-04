Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesine bağlı 15 mahallenin muhtarları ve sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda 'Bursa'nın kalbi' olarak nitelendirdiği tarihi bölgelere nefes aldıracak projeler planladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı, Aktarhüssam, Kavaklı, Yahşibey, İvazpaşa, Alacahırka, Mollafenari, Alaattin, Alipaşa, Maksem, Tahtakale, Dikkaldırım, Osmangazi, Kayhan ve Nalbantoğlu mahallelerinin muhtarları ve sakinleriyle buluştu. Şahin Biba başkanlığında Pınarbaşı Parkı Polis Lokali'nde gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, göreve geldiği ilk gün itibarıyla il genelinde ihtiyaç, talep ve sorunların yerinde tespiti için başlattığı saha taramaları kapsamında buluştuğu muhtarlar ve vatandaşları dinledi. Söz konusu mahallelerde yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın 'tarih kenti' kimliğini temsil eden bölgelere hem tarihi dokuyu korumak hem de güncel sorunları çözmek için hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Saha taramaları devam edecek

'Bursa'nın kalbi' olarak nitelendirdiği tarihi mahallelerin önemine vurgu yapan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Tarihi doku, mahallelerimize kimlik kazandırdığı gibi birtakım zorlukları da beraberinde getiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak mahallerimizin manevi iklimine uygun bir şekilde hayata geçireceğimiz projelerle bölgenin daha rahat nefes almasına gayret ediyoruz. Bu kapsamda yerinde inceleme ve takip çalışmalarıyla sahadan elde ettiğimiz verileri, bütüncül bir bakışla planlayıp çözümler geliştiriyoruz. Vatandaşımıza layık olduğu hizmetleri sunmak için şehrimizin her noktasında hemşehrilerimizle buluşmaya ve beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz' dedi.

Toplantıda yer alan muhtar ve vatandaşların taleplerini ve önerilerini not eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sonrasında Pınarbaşı Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti.