Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları, hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 250 bin öğün yemek hizmeti sunarak emekliler, öğrenciler, işçiler ve dar gelirli vatandaşların bütçesine destek oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in göreve gelmesinin ardından 2024 yılında ilk olarak Gezici Kent Lokantası modeliyle başlatılan uygulama, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine kalıcı hale getirildi. İlk etapta il genelinde farklı ilçelerde hizmet veren gezici lokantanın ardından Kapaklı, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de sabit Kent Lokantaları hizmete açıldı.

Bugün dört farklı noktada faaliyet gösteren Kent Lokantalarında her gün hijyenik şartlarda hazırlanan dört çeşit yemek, 95 TL ücretle vatandaşlara sunuluyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırlanan menüler, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Kent Lokantalarında bugüne kadar yaklaşık çeyrek milyon öğün yemek servis edilirken, uygulamaya yönelik memnuniyet de yapılan anketle ortaya konuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından 937 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen memnuniyet ve beklenti anketinde, Kent Lokantalarından duyulan genel memnuniyet oranı yüzde 98 olarak ölçüldü. Ankette vatandaşlar, uygun fiyat, yemeklerin lezzeti, hijyen şartları ve personelin yaklaşımı gibi başlıklarda da hizmete yüksek puan verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Kent Lokantalarının yalnızca uygun fiyatlı yemek sunan bir hizmet olmadığını belirterek, 'Kent Lokantalarımızda yalnızca yemek sunmuyoruz; dayanışmayı büyütüyor, sofralara umut oluyoruz. Hiçbir hemşehrimizin ekonomik nedenlerle sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşmakta güçlük çekmesini istemiyoruz. Bugün ulaştığımız yaklaşık çeyrek milyon öğün ve vatandaşlarımızın ortaya koyduğu yüksek memnuniyet, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tekirdağ'da insanı merkeze alan, kimseyi geride bırakmayan sosyal belediyecilik anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantalarıyla uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmetini sürdürerek sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.