“GALİBİYETLERE ALIŞIYORUZ”

Maç sonu gazetecilere açıklama yapan Kani Ademoğlu, son haftalarda yükselen form grafiğine dikkat çekerek, “6 haftadır yenilmeyen bir İnegölspor var. Galibiyetlere alışacağız demiştik, takımımız oynadığı oyunla galibiyetleri göstermeye devam ediyor. Liglerin ertelendiği iki haftayı iyi değerlendirdik ve çalışmamıza devam ettik. Beraberinde de 1-0’lık galibiyetle 3 puanı hanemize yazdırarak çıkışımızı sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.

“KALİTELİ BİR KADROMUZ VE BİZİ DESTEKLEYEN GÜÇLÜ BİR YAPIMIZ VAR”

Takımın yükselişinin tesadüf olmadığını vurgulayan Ademoğlu, oyunculara, teknik heyete, taraftara ve sponsorlara teşekkür ederek ,“Başaracağımıza inanıyorduk. Çıkışımızı sürdürmek için elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. Kaliteli bir oyuncu grubumuz, taraftarımız, hocamız, yol arkadaşlarımız ve sponsorlarımız var. Hep birlikte İnegöl’ümüzü mutlu ettikçe biz daha da mutlu oluyoruz. Destek olanlardan Allah razı olsun, olmayanlardan da destek beklentimiz tabii ki var. Zamanı geldiğinde bu kişilerle ilgili de gerekli açıklamayı elbette yaparız. Ancak şu an kenetlenmemiz lazım.” dedi.

“BU TAKIMA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM”

Oyuncu grubunun sahada yürekten mücadele verdiğini söyleyen Başkan Ademoğlu, “Şehrimizi mutlu eden bu oyuncu grubuna hep beraber sahip çıkmamız lazım.” diyerek tüm şehri takıma sahip çıkmaya çağırdı.

FORMA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Başkan Ademoğlu, son olarak kulübün başlattığı forma kampanyası hakkında da bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde Gündüzlü İlkokulu’na forma ve eşofman setleri ulaştırdıklarını hatırlatan Ademoğlu, 52 öğrenciyi de İskenderun karşılaşmasına davet ettiklerini söyleyerek, “Kırsal mahallelerdeki okullarımıza forma ve eşofman seti hediyelerini ulaştırıp şehir merkezindeki okullarla devam etmek istiyoruz. Bunun için hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Bir çocuğun mutluluğu dünyayı güzelleştirir. Gelin hep birlikte çocuklarımızı güldürelim.” dedi.