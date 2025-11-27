“Afetlere Karşı Dirençli Şehirler” hedefiyle yola çıkan İnegöl Belediyesi, şehrin ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi’nde adım adım ilerliyor. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan 15.3 hektarlık alanda hak sahiplerinin de yüzde 95’inin onayı ile hayata geçirilen projede, birinci etapta zemin iyileştirmelerde artık sona yaklaşıldı. Projede zemin etüdü çalışmaları Hacettepe Üniversitesi’nden akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilirken, zemin iyileştirmenin tamamlandığı alanlarda yapılan testler sonucunda temel inşası da başladı.

İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen projede ilk etapta kat edilen mesafenin ardından 2 ve 3’üncü etap için de harekete geçildi. Bu 2 etapta mevcutta toplamda 31 blok ve 192 daire yer alırken, proje tamamlandığında 8 bloklu bir yaşam alanı inşa edilmiş olacak. 2 ve 3’üncü etap alanlarında 192 dairede tahliyeler tamamlanırken, bina söküm çalışmaları ise devam ediyor.

YIKIM KAMERADA

2. Etap yıkım çalışmaları sürerken 50 yıllık binaların yıkım anı amatör kameraya yansıdı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN