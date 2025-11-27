Etkinlik kapsamında BİLSEM öğrencileri, Erka Döngüsel Değer Merkezi’nde elektronik atıkların geri dönüşüm ve yeniden üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Merkezde sağlanan teknik destek ve rehberlik sayesinde öğrenciler, elektronik atıkları yeniden değerlendirerek hem bilimsel hem de sanatsal çalışmalar ortaya koydu.

Atıklardan ürettikleri analog fotoğraf makineleri ile Bursa’nın tarihi alanları fotoğraflanarak, kentin kültürel mirasına dair farkındalık ön plana çıkarıldı.

Hilton Bursa’da gerçekleştirilen baskı ve sergi ile yapılan çekimler kent genelinde geniş bir görünürlük kazandı.

Kente ışık tutan bu farkındalık yolculuğu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında sürdürülebilir bir gelecek için atılan örnek niteliğindeki ortak adımı gözler önüne sererek, Bursa’da çevresel bilinç ve iş birliği kültürünün güçlenmesine önemli katkı sundu.