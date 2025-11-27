2023’TE ASFALT ATILDI BU YIL YENİDEN KAZILIYOR

Saadet Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber, Akpınar Caddesi’nde yürütülen yeniden kazı işlemlerinin, daha geçen yıl tamamlanan asfalt çalışmalarını tamamen boşa çıkardığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Berber, 2023 yılında büyük bir törenle asfaltlanan Akpınar, Ertuğrulgazi, Anafartalar ve Kasım Efendi caddelerinde bugün yeniden kazı yapıldığını hatırlatarak şu sözleri kaydetti:

“13 bin 400 ton asfalt serildi diye övünüyorlardı. Şimdi 2025’in sonundayız ve ‘en sağlam’ denilen yollar altyapı eksikleri nedeniyle yeniden kazılıyor. Bu plansızlık sadece yolları değil, vatandaşın cebini de çukurun içine gömüyor.”

Çalışmaların kış mevsimi öncesine denk getirilmesini de eleştirerek vatandaşların aylarca çamur içerisinde kalacağını belirten Berber, "Altyapısı bitmeden üstyapıya geçildiği için bugün yeniden kazılan yollar bütün kış vatandaşa zulüm olacak. Bu tamamen yönetim hatasıdır” ifadelerini kullandı.

Saadet Partili Fatih Berber’in açıklamaları şu şekilde;

KURDELE KESİP BOY BOY POZ VERDİLER

Kıymetli İnegöllü Hemşehrilerim, İnegöl’ün neresinde olursanız olun bugün sokağa indiğinizde, caddeye çıktığınızda hep aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Ve haklı olarak herkes aynı soruları sormaya devam ediyor. “Buraya geçen yıl asfalt atılmamış mıydı? Şurası geçen ay kazınıp kapatılmamış mıydı? Şuraya yeni yama yapılmamış mıydı? … Bugün de benzer manzaranın olduğu bir yerdeyiz. Burası Alanyurt ile İnegöl’ü birbirine bağlayan ana yollardan biri olan Akpınar Caddesi. İsterseniz biraz hafızalarımızı tazeleyelim. 2023’ün Mayıs ayında, o dönemin yönetimi şu an üzerinde bulunduğumuz Akpınar caddesi başta olmak üzere Ertuğrulgazi, Anafartalar, Kasım Efendi caddelerinde büyük bir müjdeyle asfalt çalışması başlatmıştı. O günlerde "13 bin 400 ton asfalt serdik, yolları yeniledik" diye övünülerek anlattılar. Buralara geldiler. Kurdele kestiler. Boy boy poz verdiler.

İNEGÖL HALKININ 50 MİLYON TL’Sİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

“Şimdi 2025’in sonundayız. "Altyapısı bitmiş, en sağlam yol" dedikleri yerler, yine altyapı eksikleri yüzünden yeniden kazılıyor, yollarımız yine köstebek yuvasına dönüyor. Bir de bu çalışma kış mevsimi öncesinde yapılıyor ki muhtemelen burada yaşayanlar için bütün kış çamur içinde geçecek gibi görünüyor. Bu koordinesiz işlerle aslında Milli Servetimiz de Toprağa Gömülüyor. Sizlere işin mali boyutunu, yani cebimizden çıkan parayı basitçe anlatmak istiyorum: Bugün sıcak asfaltın ton maliyeti 3.500 TL ile 6.500 TL arasında. Sırf seçim öncesi "iş yapıyoruz" demek, poz vermek için plansızca dökülen ve yavaş yavaş heba olan 2023 yılındaki 13 bin 400 ton asfaltın bugünkü karşılığı 50 Milyon lirayı aşıyor. Bu para, İnegöl halkının alın teridir, vergisidir. Altyapıyı bitirmeden üstyapıya geçmenin bedelini maalesef hepimiz ödüyoruz.”

MEVCUT YÖNETİM PLANSIZLIĞA DEVAM EDİYOR

“Daha üzücü olan ise şu an bile plansızlık hala devam ediyor: Arkamda görüyorsunuz. Yollar kazılıyor ama bakın elektrik direkleri hala yerinde duruyor. Yarın elektrik hattını yer altına almak için ya asfalt ya da kaldırımlar bir kez daha kırılacak. Evet, bu plansızlık hastalığı önceki dönemlerde başladı, görüyoruz ki maalesef mevcut Büyükşehir yönetiminde de aynen devam ediyor.”

İNEGÖL BELEDİYESİ İLE BÜYÜKŞEHİR KAVGA EDİYOR OLAN İNEGÖLLÜ VATANDAŞLARA OLUYOR

“İnegöl Belediyesi ise yine kendilerinin, AKP iktidarının bu millete dayattığı Büyükşehir yasasını gerekçe göstererek "Yetki bende değil, Büyükşehirde" diyerek kenara çekiliyor. Koordineli olarak hareket etmesi gereken İnegöl Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden kavga etmeye devam ediyor. Ve gerçek mağdur yine sahadaki İnegöl halkı oluyor.”

SAADET PARTİSİ OLARAK İSRAF DÜZENİNİN KARŞISINDAYIZ

“Bu işler, "ben yaptım oldu" mantığıyla değil; planla, programla ve liyakatle olur. Biz Saadet Partisi olarak, bu israf düzeninin karşısında, halkımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çözüm; kaynakları israf etmeyen, işi ehline veren Milli Görüş belediyeciliğidir.”