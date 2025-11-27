

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti. Genel sosyal yardım programları kapsamında vatandaşların yanında olan belediye, bu kez emeklilere yönelik özel bir destek paketi açıkladı.

EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürürken; sosyal destek kapsamında emeklilere de 2.500 TL destek vereceklerini açıkladı” diyerek, belediyenin bugüne kadar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verdiğini, ayrıca Burskoop üzerinden lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağladığını hatırlattı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yeni yılda da ihtiyaç sahibi emeklilere 2.500 TL civarında destek verileceğini ifade eden Şahin, kentte ikamet eden ve bu destekten faydalanmak isteyen emeklilerin 24 Kasım – 7 Aralık 2025 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini duyurdu.

Kaynak: BÜLTEN