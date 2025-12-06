Edinilen bilgiye göre, 16 ALJ 894 plakalı aracıyla Bursa istikametine doğru ilerleyen Hakan Erdoğan (32), viraja yaklaştığı sırada bisiklet sürücüsü Turgut Bican E. (31) ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, karşı şeride geçip viraj içinden hızla çıkan bisiklet sürücüsü, Erdoğan'ın aracını fark edemeyerek ani manevra yaptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden genç sürücü, yol kenarındaki su gider kanalına savruldu.



Savrulmanın etkisiyle yaralanan Turgut Bican E. 112 tarafından sevk edildiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerini sürdürürken, olay anının Hakan Erdoğan'ın aracındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.