Çin ise ülkedeki havayolu şirketlerine “Boeing alınmaması” talimatını verdi. Tarife savaşlarındaki gerilim yükseldi; ons altın 3318 dolar ve gram altın 4.065 TL ile rekor kırdı. Risk iştahının düşmesi ile Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de yüzde 1,36 geriledi ve 9266 puandan günü tamamladı.

Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken, ABD ve Çin arasında yaşanan tarife gerilimi, çeşitli sektörlerde dönen ticareti de etkilemeye başladı.

ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatını kısıtlamasının, Nvidia’yı 5,5 milyar dolarlık zarara uğratması bekleniyor. Bugün Çin de ülkedeki havayolu şirketlerine “Boeing alınmaması” talimatını verdi. Bu arada ABD Başkanı Trump’ın, değerli minerallere yönelik gümrük vergilerini de radarına aldığı aktarılıyor.

Söz konusu gelişmeler, tarife savaşlarındaki gerilimi yükseltti. Altın fiyatları “güvenli liman” alımları ile 3318 doları test etti ve yeni rekor seviyesini gördü. Spot piyasada gram altın 4.065 TL ile rekor tazelerken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı da 4.115 TL’ye kadar ivmelendi.