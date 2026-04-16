Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk 2 günündeki yükselişin ardından kâr satışların maruz kalarak, dün %-1,05 değer kaybetti ve 4.790 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise yön yeniden yukarı döndü.

TSİ 06.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.820 dolar seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, iç piyasada spot gram altın 16 Nisan 2026 itibarıyla 6.935 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde fiziki gram altın 6.965 TL, çeyrek altın ise 11.425 TL seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ikinci turun yapılacağına yönelik güçlü beklentilere dikkat çeken Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Bu gelişme ile ABD varlıkları üzerinde risk iştahı arttı ve ABD doları küresel ölçekte değer kaybediyor. Savaşın başlamasının ardından 100 seviyelerinin üzerine yükselen dolar endeksi 98’e geriledi” ifadelerini kullandı. Umut, bu fiyatlamanın “FED’in faiz artırımına ihtiyaç duymayacağı” beklentisiyle şekillendiğini de belirtti.

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞTÜ

Aynı nedenlere bağlı olarak ABD tahvil getirilerinde de düşüşler yaşandığını belirten Umut, 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %4,03 seviyesinden %3,75’e gerilediğine atıfta bulunarak “Burada da savaşta en kötünün geride kaldığı, petrol fiyatlarında daha keskin yükselişlerin yaşanmayacağı, buna paralel olarak enflasyonda da artışın devam etmeyeceği ve FED’in faiz artırmak zorunda kalmayacağı beklentileri öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA BEKLENTİLER

ABD doları ve tahvil faizlerine yönelik bu fiyatlamaların doğal olarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten Umut, “Savaşın ardından 4.099 dolara kadar gevşeyen ons altın, artık 4.800 doların üzerinde fiyatlanıyor. Teknik olarak alçalan trend direnci konumunda bulunan 5.170 dolara doğru hareket olasılığı var” dedi. Umut, orta vadede yeni bir yükseliş trendinden söz edilebilmesi için bu seviyenin aşılması gerektiğini de vurguladı.

4.750 DOLAR KRİTİK DESTEK

Aşağıda 4.750 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğuna dikkat çeken Umut, bu seviyenin kalıcı olarak altına inilmesi durumunda, kısa vadeli tepki yükselişine yönelik pozitif beklentilerin zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Önemli Uyarı: Bu içerik, analist raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.