Afrika kıtasından ki ülkelerde ilk kez Türkiye’ye gelen heyetlerin olduğunu ifade eden İnegöl Mobilya Sanayiciler (İMOS) Derneği Başkanı Uğurtan Turgut, yaptığı açıklamada, “54. kez düzenlediğimiz Mobilya ve Dekorasyon Fuarımızdayız. Fuarımız alım heyetimiz ile birlikte canlı ve hareketli başladı. Gerek Afrika’dan, Güney Amerika’dan, Türki Cumhuriyetlerden gelen alım heyetleri fuarımızı hareketlendirdi. Sürekli fuarı ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında son 2 yıldır Afrika pazarından daha çok alıcı getirmek için çabalıyoruz. Afrika’da ki kendi içlerinde ki sorunlar sebebiyle çok istediğimiz yerde değil ama bu yıl daha hareketli. Önümüzde ki fuar bu bölgede ki yoğunluğu daha çok bekliyoruz. Şuanda Kenya ve Etiyop’ya üzerinde çalışma yapıyoruz. Nijerya, Çat ve Sudan’dan yeni alıcılarımız var. İnegöl’den hiç mobilya almamış, belki Türkiye’den hiç alış veriş yapmamış kişiler bunla” ifadelerini kullandı.

Şehirdeki otellerde doluluk oranlarının arttığını söyleyen Turgut, “MODEF bizim için bir fuar değil bir şölen. Tüm Bursa için bir düğün yeri. Şuan bütün otellerimiz yüzde yüz doluluk ile çalışıyoruz. İnegöl fuarla yatıp, fuarla kalkan bir şehir. Otellerin 18 Nisan’a kadar dolu olduğunu biliyorum. Biz İnegöl’de ki oteller yetmediği için Bursa’da ki otellere yönlendiriyoruz. MODEF sadece mobilyayı değil, taksicisi, restorandı, oteli gibi bir çok sektörü pozitif etkiliyor. Sektörün tüm paydaşlarını fuarda ağırlamaya hazırız. 55. MODEF Expo’ya da herkesi bekliyoruz” dedi.

Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Alican Yavaş ise fuar alanını İnegöl’ün tüm mobilya merkezlerine pozitif etkilediğini söyledi.

Yavaş, fuarın İnegöl ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “İnegöl’de 54’üncüsü düzenlenen Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile birlikte şehrimiz önemli bir hareketlilik yaşıyor. Fuara gelen müşteriler aynı zamanda şehrimizin mobilya merkezlerini de ziyaret ediyor. Özellikle yurt içi müşterilerle birlikte yabancı müşterilerin de yoğunlukta olduğunu görüyoruz” dedi.

Şehirde konaklama kapasitesinin tamamen dolduğunu ifade eden Yavaş, “Şu anda otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşmış durumda. Bu da fuarın şehrimize olan katkısını açıkça ortaya koyuyor. Ekonomik kalkınma adına bu fuardan oldukça umutluyuz” diye konuştu.

Fuarın sadece fuar alanıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Yavaş, “Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz başta fuar alanı olmak üzere Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi ve şehrimizin tüm mobilya merkezlerini, mağazalarını gezerek alışveriş yapıyor. Bu hareketlilik esnafımıza ciddi anlamda katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yavaş, fuarın İnegöl’ün mobilya sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Bursa’da Üniversite eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye yerleşen Çad Cumhuriyeti vatandaşı Ali Mahamat Ousmane, “ Çad’dan geliyorum. Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim aldık. Firmamız üzerinden Çad’a ihracat yapıyoruz. Ayrıca Gaziantep’te ürettiğimiz ayakkabıları da Çad’a ihraç ediyoruz. Bizim ülkemize diğer ülkelerden de ürünler gidiyor. Şu anda Türk Malı dediğinde güven veriyor. Şuana kadar Çad’a 1 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Ülkemde diğer ülkelerden de alışveriş yapıyorlar ama kaliteli değil. Türk ürünü dediğinde ise ürüne bakmaz alır gider. Türk ürünleri çok kaliteli olduğunu gösterir. Firmamın ismini Ay Yıldız’dan esinlenerek Al-Hilal koydum. Bizim hedefimiz Türkiye ve Çad arasında köprü olmak. Bunu her sektörde yapmak istiyoruz. Ben Türkiye’de okumaya gelmeden önce Çin’e gidecektim son anda vazgeçtim. Türkiye’ye deyince bizim aklımıza Osmanlı toprakları geliyor. Bizim kültürümüze daha yakın diye Türkiye’ye gelip eğitim alalım ülkelerimize hizmet edelim diye düşündük. Beklentilerim büyük ve devam ediyor. İstiyoruz ki Türkiye’de firmalar Afrika’ya gitsin. Bizim hammaddelerimizi alıp işlesinler ve diğer ülkelere satalı. Burada ki fabrikalar gidip orada şube açsınlar. Bizim Çad’da ki ofisimizde burada ki katalogları götürüyoruz alıcılar beğenip bizim üzerimizden alışveriş yapıyor. Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi.