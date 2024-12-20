Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOL-BAK ekipleri, program çerçevesinde sürdürdükleri asfalt çalışmalarını son olarak Sapanca Akçay Mahallesi'nde tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim öncesinde söz verdiği, yeşil turizmin önemli bölgelerinden biri olan Yukarı 2. Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete sunuldu. 1.750 metrelik güzergahta gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 3 bin ton asfalt kullanılarak yol tamamen yenilendi.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğini hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Sapanca ilçemizin Akçay Mahallesi’ndeki Yukarı 2. Sokakta bin 750 metrelik grup yolunu 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeniledik. Çalışmamızla bölge halkına hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sunduk. Bölgemize hayırlı olsun” denildi. Büyükşehir, şehrin dört bir yanında vatandaşın ulaşım imkanlarını genişletmek ve alt yapıyı güçlendirmek için 7 gün 24 saat hummalı bir mesai harcıyor.