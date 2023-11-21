Bireyler, diyet yaparak zayıflamak için her şeyden feragat ediyor neredeyse. Hayatımıza tat veren bütün yiyeceklerden uzaklaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki zayıflamadan sağlıklı bir hayata kavuşamayacağız. Sağlıklı yaşamın yanında fit bir vücuda sahp olmanın vereceği özgüvende cabası. Peki ya diyet yaparken nelere dikkat ediyoruz, hangi sağlıklı diyet listelerini kullanıyoruz?

Diyet listesi oluşturduktan sonra insanların ilk işi bunu bozmaktır. Bunun sebebi ise bu listelere bağlı kalmamak değildir. Başka güven veren icatlar veya karışımlar keşfederiz ve onlarıda denemek isteriz. Özellikle uzak doğudan geldiğine inanılan bitki çayları ve bazı macunlar. Bitki çaylarının farklı konularda metabolizmamıza yardımcı olduğu bir gerçektir ancak doğru şekilde kullanılması şarttır. Kulaktan dolma bilgilerle uzmanımızın sadece bizler için hazırladığı programların yanında böyle yollara girişmenin hiçbir faydası yoktur hatta zararlıdır.

Diyet konusunda dikkat edilmesi gereken önceliklerimiz yediğimiz besinlere dikkat etmektir. Örneğin kulaktan dolma bir bilgi ile ada çayının vücuttaki yağları içinde eritip imha ettiğini duyupta hemen bir aktardan ada çayı almak yerine önce nasıl kullanıldığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Ada çayını iki dakikadan daha fazla suyun içinde bekletmek vücuda büyük zararı olan bazı zehirlerin suya karışmasına ve dolaşım yollarına bulaşarak sizin bağışıklık sisteminize zarar vermesine yol açar. Ada çayı bildiğiniz çaylar gibi uzun süre demlemeye bırakılmaz.