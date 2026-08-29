Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür İ. (36) yönetimindeki 16 BMR 002 plakalı motosiklet, İsmail Y. (58) idaresindeki 27 AGP 546 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özgür İ. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet K. (26) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ