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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özgür İ. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet K. (26) yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür İ. (36) yönetimindeki 16 BMR 002 plakalı motosiklet, İsmail Y. (58) idaresindeki 27 AGP 546 plakalı otomobille çarpıştı.

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