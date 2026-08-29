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77. dakikada Bursaspor ikinci golü bularak öne geçti. Korner sonrası ceza sahası dışına açılan topu Zeki Yavru arka direğe etkili bir şekilde gönderdi. Iheanacho'nun indirdiği topu önünde bulan Alperen Babacan, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Kayserispor öne geçti. Florent Hasani, ceza sahasına girdi. Pozisyonun devamında yerde kalan Hasani için hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu da kendisi kullanan Hasani, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne taşıdı.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

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