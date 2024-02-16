Garanti BBVA, çok yakında Bonus Platinum Biyometrik Kart ile kullanıcıların, ödemelerini parmak izi okutarak, şifresiz ve güvenle gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Garanti BBVA, Biyometrik Kart ile ödemelerin parmak izi ile yapılacağını açıkladı. Verilen bilgiye göre, kısa bir süre sonra kullanıcılarıyla buluşacak olan Bonus Platinum Biyometrik Kart’a Garanti BBVA İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarından, BonusFlaş uygulamasından, banka şubeleri ve çağrı merkezi üzerinden başvurulabilecek. Kullanıcılar, kartlarına parmak izini tanımladıktan sonra POS’un temassız alanına yaklaştırıp parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek, parmak izinin doğrulanmasıyla ödemelerini saniyeler içinde, dilerlerse şifre girmeden tamamlayabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağrı Süzer, “Ödeme sistemleri alanında sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı her zaman en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Garanti BBVA öncülüğünde müşterilerimize, Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartından ilk şeffaf kartına, ilk temassız kredi kartından ilk çevreci karta kadar birçok yeniliği yaşattığımız Bonus ile yeni bir döneme daha giriyoruz. Bonus Platinum Biyometrik Kart ile müşterilerimiz ödemelerini parmak izi okutarak, şifresiz ve güvenle gerçekleştirebilecek. Müşterilerimizi aynı zamanda PIN girme ya da hatırlama, temassız limit belirleme zahmetinden de kurtararak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, teknolojimizden aldığımız güçle müşterilerimizi hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Garanti BBVA ile süre gelen uzun ömürlü iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti belirten Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Mastercard olarak, ödemelerin güvenliğini sağlamak ve kart sahipleri için ödeme süreçlerini akıcı hale getirmek en büyük önceliğimiz. Ödemenin formu, teknolojinin gelişmesiyle evriliyor. Güvenli, kullanıcı dostu ödeme çözümleri sağlama konusunda inovasyon arayışımızda, biyometrik ödeme doğrulamasını güvenlik altyapımızın temel taşlarından biri olarak benimsedik. Biyometrik bilgiler global standartlarda da en güvenli doğrulama yöntemi olarak geçiyor. Biyometrik çözümlere yatırım yaparak, sadece dijital çağın gelişen güvenlik zorluklarına değil, aynı zamanda ödeme deneyimini iyileştirerek, herkes için daha güvenli, daha hızlı ve daha kullanışlı hale getiriyoruz.”